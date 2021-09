"Finale dahoam": St. Johann zieht ohne Satzverlust ins Endspiel ein

Jürgen Melzer und Co. gewannen im Semifinale der Bundesliga35 gegen Hartberg am Samstag alle fünf Einzel. Auch Finalgegner Neudörfl sparte sich die Doppel. Das Endspiel in St. Johann beginnt am Sonntag eine Stunde früher als geplant, nämlich um 10 Uhr.

SN/werner müllner St. Johanns Team um Lokalmatador Christoph Illmer gab sich im Halbfinale keine Blöße.

St. Johann hat das erhoffte Heimfinale in der Tennis-Bundesliga35. Die favorisierten Gastgeber zeigten im Semifinale gegen Hartberg vor 300 Zuschauern im Pongau ihre Klasse und fixierten den Einzug ins Endspiel nach fünf Einzelsiegen vorzeitig. St. Johann feierte fünf klare Siege Österreichs ehemalige Nummer eins, Jürgen Melzer, ließ Georg Hubich gar nur ein Game. Der Italiener Luca Vanni, der das Duell der Topspieler gegen Branislav Sekac 7:6, 6:2 gewann, und der Tscheche Jaroslav Pospisil, der Joachim Kovacs 7:5, 6:0 besiegte, hatten nur im jeweils ersten Durchgang zu kämpfen. Zudem spielten auch die beiden Lokalmatadore der St. Johanner groß auf: Christoph Illmer bezwang Martin Pansy 6:4, 6:1, Patrick Wölfler fertigte Andreas Spreitzer 6:2, 6:0 ab. Auch Finalgegner Neudörfl sparte sich Doppel Überraschend deutlich verlief auch das zweite Halbfinale: Mit Marco Mirnegg unterlag nur die Nummer eins von Neudörfl. Die Burgenländer schlugen Colony 4:1 und fordern nun Gastgeber St. Johann. "Das wird ein Duell auf Augenhöhe, wobei wir wohl leichte Vorteile haben", sagte St. Johanns Christoph Illmer.