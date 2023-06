Finale im Fußball-Unterhaus: Mit Spektakel ist zu rechnen

Wer zieht in die Westliga ein? Wo steigen die letzten Meisterfeiern? Welche Vereine retten sich - und welche nicht? Es kann noch sehr kompliziert werden.

Während in der 1. Landesliga, der 2. Landesliga Süd, der 2. Klasse Nord B und der 2. Klasse Süd die wichtigsten Entscheidungen bereits gefallen sind, kommt es in den weiteren Ligen im Salzburger Unterhaus am Samstag zu Finalspielen im Titel-, Auf- und Abstiegskampf.



Regionalliga, Play-off: Wer sichert sich das fünfte Salzburger Westliga-Ticket? Grünau und Seekirchen kämpfen am Samstag im Fernduell um den letzten verbleibenden Platz in der dritten Liga. Grünau trifft auswärts auf die Austria, Seekirchen bekommt es in der Fremde mit Kuchl zu tun. Die Ausgangslage ist klar: Nur wenn Seekirchen in der Schlussrunde mehr Punkte als die Walser holt, springen sie noch auf Platz drei im oberen Play-off der Regionalliga Salzburg. "Wir sind bereit und wollen unsere Saison unbedingt krönen", erklärt Grünaus Sportlicher Leiter Helmut Rottensteiner. Bereits seit Wochen sind Bischofshofen, Saalfelden, Austria Salzburg und St. Johann qualifiziert.



Salzburger Liga: Feiert Bürmoos den Meistertitel im Bus? Thalgaus Verfolger hat den ersten Platz noch nicht abgeschrieben. Die Voraussetzungen: ein Sieg in Altenmarkt und eine Heimpleite des Spitzenreiters gegen Puch. "Wir sind motiviert, konzentrieren uns aber auf uns", sagt Bürmoos-Coach Daniel Buhacek, dessen Team heuer erstmals im großen Bus anreist. Der Favorit bleibt aber Thalgau. "Wir werden alles geben und nichts anders machen als sonst", betont Trainer Christoph Gruber.

Im Abstiegskampf muss Neumarkt Schwarzach besiegen, um Adnet (gegen den ASV Salzburg) und Siezenheim (gegen Hallwang) unter Druck zu setzen. Den Tennengauern reicht ein Punkt, wenn Neumarkt nicht mit 16 Toren Vorsprung gewinnt. "Ein Endspiel ist immer brisant", sagt Adnets Sektionsleiter Roman Walkner. Siezenheim hat den Nachteil, bei Punktegleichstand mit den Rivalen den Kürzeren zu ziehen. "Wir sind aber zuversichtlich und können zeigen, wie gut wir sind", sagt Coach Peter Urbanek.

Straßwalchen holt indes Daniel Chudoba aus Berndorf retour. Lukas Stettner pausiert, Jasmin Muminovic verlässt den Club.

2. Landesliga Nord: Alle schauen nach Grünau. Verliert hier Spitzenreiter ATSV Salzburg, kann sich Faistenau mit einem Sieg bei Fixabsteiger Oberhofen noch zum Meister krönen. Verliert Grünau 1b, kann Obertrum mit einem Sieg im Derby gegen Mattsee noch den Klassenerhalt schaffen. Aber: Die Obertrumer müssen dafür entweder ihre Tordifferenz im Vergleich zum Konkurrenten um sechs Treffer verbessern - oder auf einen Sieg Oberhofens hoffen. Denn bei Punktegleichstand dieser drei Teams läge Obertrum um ein einziges Tor vor Grünau 1b. "Wir werden unser Bestes geben", verspricht Oberhofens Sektionsleiter Josef Pichler. Das wird allerdings zur Nebensache, wenn der ATSV Salzburg und Grünau 1b Kurs Richtung Unentschieden nehmen. Dieses reicht beiden zum Erreichen der Ziele.

1. Klasse Nord: Der von Kuchl 1b gehaltene zehnte Tabellenplatz berechtigt nur zum Ligaverbleib, wenn Bergheim 1b Meister der 2. Klasse Nord A wird. Die Kuchler halten Verfolger Bad Vigaun, der den ASK/PSV Salzburg empfängt, mit einem Punkt gegen Meister Hof fix in Schach. Mit einem Sieg kann das 1b-Team auch das um zwei Zähler bessere Nußdorf (gegen Fuschl) und Lamprechtshausen (drei Punkte, gegen Oberalm) noch gefährden. Lamprechtshausen reicht ein Punkt, um in den Top Neun zu bleiben. Bei einer Niederlage und Gleichstand mit Kuchl 1b (und Nußdorf) wäre man allerdings geschlagen. Ein Nußdorfer Punkt ist zu wenig für die Top Neun, wenn Lamprechtshausen punktet und Kuchl siegt.



1. Klasse Süd: Weil Zederhaus aus der 2. Landesliga Süd in die 2. Klasse wechselt, rittern Hollersbach (gegen Lend) und St. Martin/Lofer (gegen Rauris) am letzten Spieltag unverhofft noch um den Klassenerhalt. Hollersbach hat einen Punkt Vorsprung, das direkte Duell gewonnen und die vermeintlich leichtere Aufgabe.



2. Klasse Nord A: Um Bergheim 1b noch abzufangen, muss Taxham Straßwalchen 1b schlagen und Schützenhilfe von Hallwang 1b bekommen. Gelingt der Titel nicht, ist der Verbleib vieler Stützen vom Vorstand über den Trainer bis zu den Spieler sehr fraglich. Geschenke aus Bergheim sind nicht zu erwarten. 1b-Trainer Niklas Gasteiger sagt: "Wir sind super aufgestellt und guter Dinge. Die Mannschaft hat sich den Meistertitel verdient."