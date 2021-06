Fit mit Felix: Olympiasieger bietet Bewegung zum Wohlfühlen in Zell am See

Im innovativen Fitnessstudio, das Olympiasieger Felix Gottwald im Pinzgau betreibt, beträgt das Durchschnittsalter 63 Jahre. Der Name Feelgood ist Programm: Hier ist jeder gut aufgehoben.

"Komm, wie du bist, und gib einfach dein Bestes!" Das ist Felix Gottwald besonders wichtig. Österreichs erfolgreichster Olympiasportler der Geschichte führt mit seinen Partnern Trond Nystad und Roland Radacher das Bewegungsstudio Feelgood in Zell am See. In diesem üben vor allem Senioren, Menschen mit besonderen Bedürfnissen und Personen, die nach Verletzungen und Krankheiten wieder in Tritt kommen wollen. Die zwölf automatisierten Trainingsgeräte ermöglichen, die Intensität selbst zu bestimmen und jederzeit anzupassen. Man kann sich mobilisieren lassen, aber auch auspowern.

...