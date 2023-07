Fix! BSK-Torjäger Viktor Drocic wechselt in die 2. Liga

Es hat sich in den vergangenen Wochen bereits abgezeichnet, seit Sonntag ist es amtlich: Goalgetter Viktor Drocic wird Bischofshofen Richtung Profibereich verlassen.

Nach einem Jahr in Bischofshofen schaffte Viktor Drocic den Sprung in den Profifußball

Nach 23 Toren in der abgelaufenen Regionalliga-Saison stand Viktor Drocic bei einigen Teams aus der 2. Liga auf dem Wunschzettel. Und der Vollblutstürmer kann sich in diesem Sommer seinen Traum vom Profifußball erfüllen. Nach SN-Informationen wechselt der 23-jährige Wiener nach starken Probetrainings zum Zweitligisten Lafnitz, der im kommenden Sommer vom Salzburger Michael Steiner betreut wird.

Nur ein Jahr in Bischofshofen

Erst im vergangenen Sommer wechselte Drocic von Mauerwerk in den Pongau. Beim BSK fühlte sich der Angreifer von Beginn an wohl und hatte mit seinen Toren großen Anteil am Erfolg in der Regionalliga. Auf den Gewinn der Regionalliga Salzburg ließen die Pongauer noch den Landesmeistertitel folgen. Nun müssen sie aber ohne ihren Torjäger auskommen. Bis zum Transferschluss (Montag, 24 Uhr) soll noch ein Ersatz verpflichtet werden.