Flachau und Gastein trotzen dem Wetter

Auch die hohen Temperaturen können den Weltcuppisten für die Nachtslaloms nichts anhaben. Flachau meldet einen großen Zuschauerandrang.

Schon traditionell läutet der Jahreswechsel den Countdown für "Mini-Olympia" im Pongau ein. Den Anfang macht das Dreikönigsspringen in Bischofshofen, ehe am 10. Jänner der Skiweltcup in Flachau und der Snowboardweltcup in Bad Gastein Station macht. Während das milde Wetter dem Abschluss der Vierschanzentournee nicht zusetzt, kommt auf die beiden Veranstalter in den Wintersportorten möglicherweise Mehrarbeit zu. Die Rennen sind dank ausreichend Schneedepots aber nicht in Gefahr.

"Es ist alles auf Schiene. Der Run auf die Karten ist so ...