Fleißige Vereinsmitglieder bauten neue Sporttribüne in Mariapfarr

Vereinsmitglieder des USC Mariapfarr-Weißpriach-Göriach packten mit an / Engagierte Jugendförderung

Voller Stolz haben am Freitag Sportlandesrat Stefan Schnöll und Bürgermeister Andreas Kaiser die neue Sporttribüne in Mariapfarr präsentiert. Nicht nur weil sie eine spezielle Dachkonstruktion aufweist und multifunktional genutzt werden kann, sondern auch weil ein Großteil der 1.300 Mitglieder des USC Mariapfarr-Weißpriach-Göriach beim Bau ehrenamtlich mitgeholfen hat. "Es ist unglaublich, was hier an Gemeinschaftsarbeit geleistet wurde", zeigte sich Landesrat Schnöll beeindruckt.

Schattiger Liegeplatz im Sommer

Im Herbst vergangenen Jahres wurde mit dem Bau begonnen, nun ist die neue Sporttribüne, die Platz für rund 250 Personen bietet, einsatzbereit. Unzählige ehrenamtliche Stunden und der Fleiß von rund 1.300 Sportvereinsmitgliedern aus den drei Gemeinden Mariapfarr, Weißpriach und Göriach, unter der Obmannschaft von Horst Seifter, wurden hier eingebracht, um die Konstruktion zu errichten. Und sie ist etwas Besonderes, da die säulenfreie Überdachung einen aus allen Winkeln völlig ungetrübten Blick auf das Spielfeld bietet. Zudem dient sie im Sommer auch als schattiger Liegeplatz für Freibadbesucher und bietet ein tolles Ambiente für Veranstaltungen.

280.000 Euro von Land, Gemeinde und Verein

"Es war ein langgehegter Wunsch dieses Projekt umzusetzen, mit finanzieller Unterstützung des Landes ist dies nun auch gelungen", freut sich Mariapfarrs Bürgermeister Andreas Kaiser. Insgesamt kostete der Bau 280.000 Euro, das Land unterstützte dabei mit 85.000 Euro, die Gemeinde mit 120.000 Euro, für den Rest kam der Sportverein auf - mit Geld und Tatkraft. "Durch das große gemeindeübergreifende Engagement war es uns gemeinsam möglich, dieses wichtige Projekt umzusetzen. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten und wünsche dem Sportverein, der auch hervorragende Jugend- und sportliche Nachwuchsarbeit in der gesamten Region leistet, viel Freude mit der neuen Tribüne", meinte Landesrat Schnöll.

Quelle: SN