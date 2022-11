Floorball: Seit 20 Jahren jagt Erich einem kleinen Plastikball hinterher

Der Gnigler Erich Rattensberger ist Obmann und Goalie des Floorball-Vereins Starbulls. Demnächst kommt es in der heimischen Meisterschaft zum Derby mit den Whistlers aus Zell am See.

SN/sw/starbulls Das Ziel beim Floorball ist, den Plastikball mit einem Stock im Tor zu versenken. Im Bild: Jaromir Votroba von den Starbulls.