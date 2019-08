Florian Schnetzer räumt auch mit Interimspartner Petutschnig ab

Beachvolleyball-Duo holte in vier Tagen zwei Medaillen.

Auch ohne seinen Standard-Partner Peter Eglseer ist für Beachvolleyballer Florian Schnetzer die vergangene Woche höchst erfolgreich verlaufen. Der Unteracher tat sich kurzfristig mit Lorenz Petutschnig zusammen und sicherte sich an dessen Seite gleich ohne Niederlage den Salzburger Landesmeistertitel.

Nach nur einem Tag Pause standen die beiden am Samstag beim Pro 120 in St. Johann/Tirol gleich wieder gemeinsam am Platz. Dort mussten sie sich nach zwei Siegen dem ebenfalls neu formierten Duo Kindl/Friedl knapp geschlagen geben. Im kleinen Finale am Sonntag hatten Schnetzer/Petutschnig mit Reiter/Baldauf nur im ersten Satz Probleme, ehe sie sich mit 20:22, 21:10, 15:8 Bronze sicherten.

Quelle: SN