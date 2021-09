Fötschl schießt Kuchl im Alleingang zum Sieg

Youngster gelang beim 3:2 gegen den SAK ein lupenreiner Hattrick. Auch St. Johann und Bischofshofen siegten.

In der vergangenen Woche bereitete Kuchl-Youngster Yannic Fötschl nach seiner Einwechslung den Siegtreffer gegen Saalfelden vor. Als Lohn durfte der Offensivspieler am Freitag in der Regionalliga Salzburg gegen den SAK von Beginn an spielen. "Wir haben gewusst, dass Yannic der nicht immer sattelfesten Defensive des SAK mit seiner Schnelligkeit wehtun kann", erklärt Kuchl-Trainer Mario Helmlinger, warum er Fötschl erstmals in dieser Saison in die Startelf berief. Und der Trainer sollte mit seiner Einschätzung Recht behalten: Fötschl war von der SAK-Viererkette von Beginn an nicht zu halten und hatte bereits nach 38 Minuten einen lupenreinen Hattrick (8., 23., 38.) auf der Habenseite stehen. "Er hat die Räume perfekt ausgenutzt und sich eindrucksvoll für weitere Einsätze empfohlen", sagt Helmlinger.

Trotz einer 3:0-Führung musste Kuchl aber lange um den Sieg zittern. SAK-Torjäger Petrit Nika erweckte seine Mannschaft mit zwei Treffern innerhalb von einer Minute (42., 43.) wieder zum Leben. "In der zweiten Hälfte hatten beide Teams sehr gute Chancen. Meine Truppe hat aber bis zum Schluss alles gegeben und sich diesen Sieg erkämpft", resümierte Helmlinger nach dem knappen 3:2-Erfolg.

Weiter nicht zu stoppen ist St. Johann: Nach durchwachsenen 45 Minuten wachte der Tabellenführer im zweiten Spielabschnitt auf und feierte gegen Grünau noch einen 3:0-Erfolg. "In der ersten Halbzeit hat uns unser Tormann im Spiel gehalten. Wirklich überzeugend haben wir wieder nicht gespielt, aber wir haben derzeit das nötige Spielglück auf unserer Seite", betont St. Johanns Trainer Ernst Lottermoser, dessen Mannschaft nach der Hinrunde auf Platz eins steht.

Einen überzeugenden Auftritt zeigte dagegen Bischofshofen: Die Elf von Trainer Adonis Spica lag trotz starker Vorstellung gegen Seekirchen nach 54 Minuten mit 0:1 hinten und hatte nach Laguns-Ausschluss einen Mann weniger am Feld. Branko Ojdanic (56.) und Ferdinand Takyi, der in der Nachspielzeit Seekirchen-Goalie Severin Heuberger sehenswert überhob, schossen den BSK aber noch zum Heimsieg.