Formationsteam des HSV fliegt zum ersten Staatsmeistertitel

Aerodynamix hat sich in zwei Jahren an die Spitze gekämpft. WM-Teilnahme als Belohnung.

Im Fallschirm-Zielspringen und im Para-Ski (Kombination aus Skifahren und Fallschirm-Zielspringen) gehören die Athleten des HSV Red Bull Salzburg schon lange zu den Besten ihrer Zunft. Dem Formationsspringen widmen sie sich erst seit zwei Jahren. Nach Silber im Vorjahr holten sich die Salzburger nun bei den Staatsmeisterschaften in Wiener Neustadt ihren ersten Titel in der 4-Way-Formation.

Staatsmeister Graz entthront

Sebastian Graser, Manuel Sulzbacher, Kevin Wagner und Michael Hribernik gingen unter dem Namen "Aerodynamix" an den Start und lieferten sich von der ersten Runde an einen harten Kampf mit dem amtierenden Staatsmeister aus Graz. Am Ende setzten sie sich trotz nicht ganz perfekter Leistung mit sieben Punkten Vorsprung durch.

Nächstes Ziel Indoor-Titel

"Grundsätzlich sind wir zufrieden, natürlich ist es schade, dass wir die sechste und siebte Runde verpatzt haben. Aber wir konnten unseren Schnitt verbessern, daher sind wir wirklich happy", verkündete das Siegerteam. "Und was uns besonders freut ist, dass wir nächstes Jahr wieder als Nationalteam zur WM nach Israel fahren dürfen." Zunächst wollen die Salzburger aber noch auf nationaler Ebene nachlegen. Bei der Indoor-Meisterschaft soll der nächste Titel folgen.