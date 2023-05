Fragwürdige Deals mit Afrikanern: In Bischofshofen dürfte alles begonnen haben

Zwei Spielerberater sind wegen fragwürdiger Deals zuletzt ins Visier der Polizei geraten. Zumindest einer dürfte mit Bischofshofen eng verbunden sein.

Spielerberater Moses Egbebi (3. von links) vermittelte die Zusammenarbeit zwischen Abbey Adeyemi (2. v.l.) und BSK-Macher Patrick Reiter (l.). Warum Spielberater Segun Kolade am Bild ist, will Reiter nicht mehr wissen.

Sportlich läuft es für Bischofshofen derzeit wie am Schnürchen. Die Pongauer besiegten am Samstag in der Westliga Hohenems mit 4:0 und haben in den letzten zwei Saisonspielen die Chance sich den Titel zu sichern. Führt der scheidende Trainer Andreas Fötschl seine Mannschaft auch gegen Kufstein und Leader Bregenz zum Sieg, dann ist der Titel fix. Bischofshofen würde Salzburg damit ein sechstes Westliga-Ticket für die kommende Saison sichern. "Meine Truppe präsentiert sich derzeit in Topform. Ich traue uns den großen Coup zu", erklärt Fötschl.

Machenschaften moralisch zu hinterfragen

Abseits des Spielfeldes wirft Bischofshofen mit Boss Patrick Reiter aber Fragen auf. SN-Recherchen ergeben, dass der Regionalligist in den fragwürdigen Deals mit afrikanischen Kickern - die SN haben vergangene Wochen ausführlich berichtet - eine Rolle spielt. Strafrechtlich dürfte die Beteiligung wohl nicht relevant sein, aber moralisch sind die Machenschaften zu hinterfragen.

Die beiden Spielerberater Moses Egbebi (Pongau) und Segun Kolade (Flachgau) haben in den vergangenen elf Monaten sieben afrikanische Spieler an Salzburger Unterhaus-Clubs vermittelt. Zumindest zwei sind illegal im Land, bei den anderen ist der Aufenthaltsstatus ungeklärt. Die Berater kassierten teilweise 3000 bis 4000 Euro Vermittlungsgebühr und gerieten, wie die Vereine und Spieler, zuletzt ins Visier der Polizei.

Reiter leugnet BSK-Verbindung

Erstmals traten die beiden nigerianischen Spielervermittler Anfang April 2022 in Bischofshofen auf. Als die Pongauer stolz eine Kooperation mit Abbey Adeyemi, Vater von Dortmund-Star Karim Adeyemi, präsentierten, waren beide auf dem von Bischofshofen veröffentlichten Instagram-Bild zu sehen. "Moses hat den Deal eingefädelt. Segun kenne ich nicht, ich weiß auch nicht, warum er auf dem Bild ist. Ich habe ihn nach wenigen Minuten aus dem Büro geschmissen. Außerdem haben wir die Zusammenarbeit mit dem Vater von Karim Adeyemi bereits wieder beendet", erklärt Reiter, der sich mittlerweile auch von Egbebi getrennt haben will: "Egbebi war kurzzeitig im BSK-Vorstand. Seit er als Spielerberater auftritt, ist er nicht mehr bei uns. Die einzige Verbindung mit dem BSK ist, dass seine Kinder bei uns im Nachwuchs spielen."

Spielerberater plante Nigeria-Reise

SN-Recherchen zeigen allerdings ein anderes Bild: Egbebi vermittelte im vergangenen Sommer nicht nur zwei Spieler nach Bischofshofen, sondern fährt seit einigen Monaten ein BSK-Firmenauto, reiste im Winter bei Testspielen mit Reiter an und hätte auch eine Nigeria-Reise eingefädelt. Die BSK-Verantwortlichen wollten in Afrika nicht nur Spieler scouten, sondern auch neue Geldgeber an Bord holen. Wegen der unsicheren politischen Lage in Nigeria wurde der geplante Trip aber abgesagt.

Reiter wehrt sich gegen Vorwürfe

Finanziell hat sich die Zusammenarbeit mit dem Berater für Bischofshofen wohl ausgezahlt. Im Sommer verpflichteten sie zwei Spieler des Beraters, die nach nur einem halben Jahr für Leihsummen von 2000 bis 2500 Euro an Unterhaus-Clubs abgegeben wurden. Beide Kicker haben ihre neuen Clubs nach wenigen Monaten wegen Visa-Unstimmigkeiten wieder verlassen. "Zu Verträgen äußere ich mich nicht. Ich kann nur sagen, dass uns Dokumente vorgelegt wurden, die beweisen, dass das Duo legal in Österreich ist", kontert Reiter, der sich gegen die Vorwürfe vehement wehrt: "Im Gegensatz zu vielen Konkurrenten arbeiten wir sauber und machen keine illegalen Sachen. Uns kann man sicher nichts vorwerfen."