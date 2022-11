Franz Aigner nun auch Coach in Friedburg - Neue Trainer für zwei Salzburg-Ligisten?

Vor einigen Wochen gab der Oberösterreich-Ligist Friedburg bekannt, dass der Salzburger Franz Aigner ab Winter das Amt des sportlichen Leiters bekleiden würde. Der ehemalige ÖFB-Teamspieler, der in Salzburg bis Sommer beim Regionalligisten Grünau tätig war, wird nun aber auch ein zweite Funktion in Friedburg übernehmen. Nach einer enttäuschenden Hinrunde (Platz 13) trennte sich Friedburg am Montag von Trainer Robert Pessentheiner und stellte Aigner als neuen Trainer vor. Bei den Oberösterreichern stehen mit Ernst Öbster,Mersudin Jukic,Julian Vincetic,Halid Hasanovic und Simon Sommer ...