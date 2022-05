Frau Inspektor Puchner - Wenn Sportprofis den Polizeidienst antreten

Was, wenn die sportliche Laufbahn ins Stocken gerät oder endet? Die Polizeiausbildung ist für 80 Profis die Basis des Erfolgs. Sie sichert sozial ab und bietet eine Karriere nach der Karriere.

Am Donnerstag ist Abschlussprüfung, gefolgt vom letzten Praktikum, und dann wird Mirjam Puchner mit Frau Inspektor angesprochen. "Ein bisschen nervös bin ich schon, aber es wird schon klappen", sagt die Gewinnerin der olympischen Silbermedaille im Super G. Puchner ist eine von 20 Sportlerinnen und Sportlern, die nach fünf Jahren ihre Polizeiausbildung beenden. Mit Conny Hütter, Tamara Tippler, Ramona Siebenhofer und Nadine Fest drückte das halbe ÖSV-Speedteam in den vergangenen Wochen in Salzburg gemeinsam die Schulbank.

80 Planstellen, wovon ...