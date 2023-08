Frauenfußball: "England ist unser Vorbild"

Lukas Fabi ist für den Bereich Mädchenfußball beim Verband verantwortlich. Er spricht über seine Tätigkeit und wie man für Verbesserungen in diesem Bereich sorgen könnte.

Seit zwei Jahren ist der gebürtige Südtiroler Lukas Fabi beim Salzburger Fußballverband für den Mädchenfußball zuständig. Verbesserungen gehören auf mehreren Ebenen gemacht, sagt er. Fabi steht dabei auch im regen Austausch sowohl mit den Salzburger Vereinen als auch mit dem österreichischen und einigen ausländischen Fußballverbänden.

Redaktion: Wie sieht konkret Ihre Arbeit im Bereich des Mädchenfußballs aus?



Lukas Fabi: Im ersten halben Jahr habe ich mir die Situation bei sämtlichen Vereinen in der Stadt Salzburg und in den Gauen angeschaut, wie viele Mädchen überhaupt spielen und welche Probleme es diesbezüglich gibt. Danach haben wir uns beim Verband zusammengesetzt, um nach Lösungen und Ideen zu suchen, um hier für einen Aufschwung zu sorgen, denn derzeit haben leider nur Abtenau (U-12) und Red Bull Salzburg (U-16) zwei reine Mädchenteams.



Wie sehen diese Ideen aus?

Es gibt dabei mehrere Ebenen, die wir beachten müssen. Als Erstes müssen wir den Mädchen den Fußball schmackhaft machen, dass dieser Sport Spaß macht. Wir haben in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Fußballverband einige Projekte ins Leben gerufen, die bereits Früchte tragen. Wir suchen dabei auch den Kontakt zu den Eltern, falls diese noch Zweifel haben, ob das der richtige Sport für ihre Töchter ist. Auf der zweiten Ebene ist es wichtig, dass die Vereine zumindest ein Training pro Woche veranstalten, an dem nur Mädchen teilnehmen, damit sie auch mal unter sich sind. Zudem müssen die Vereine den jungen Spielerinnen eine Perspektive geben und sie an den Verein binden.



Gibt es in diesem Bereich auch Vorbilder?

England ist in der Hinsicht ein Vorbild. Dort gibt es sowohl im Breiten- als auch im Leistungsbereich viele Angebote und Projekte für junge Spielerinnen. Wir sind da auch im Austausch, um einiges übernehmen zu können. Deutschland und Dänemark machen auch eine sehr gute Arbeit. Wobei man sagen muss, dass Österreichs Fußballerinnen schon einige Erfolge gefeiert haben - auch im Nachwuchs.



Was erwarten Sie sich vom Einstieg von Red Bull Salzburg?

Was Red Bull Salzburg macht, hat Hand und Fuß. Auch hier sind wir im ständigen Kontakt. Ich denke, dass sich das sehr positiv auf den Fußball auswirken wird. Es werden nicht alle Spielerinnen den Sprung in den Leistungssport finden, als Alternative bleiben dann aber dennoch die anderen Vereine in Salzburg.



Machen wir einen Blick in die Zukunft. Wie sieht Ihr Wunsch für 2028 aus?

Ich würde mir wünschen, dass es zwei Frauenligen in Salzburg mit zahlreichen Vereinen gibt. Zudem soll es Nachwuchsmeisterschaften geben, bei denen reine Mädchen- und keine gemischten Teams mehr antreten.



Wie intensiv verfolgen Sie die Fußball-WM, die gerade in Neuseeland und Australien läuft?

Ich schaue natürlich regelmäßig. Man muss schon sagen, dass die Qualität des Fußballs enorm zugenommen hat. Ich finde es schade, dass Österreich nicht dabei ist. Wie bereits erwähnt, würden sie die Qualität für dieses Event auf jeden Fall haben.