Frauenfußball soll im Oberpinzgau forciert werden

Optimistisch in die kommenden Monate gehen. Viele Hotels in ländlichen Regionen können das trotz aller Auflagen tun. Im Gespräch: Georg Imlauer.

Wirtschaft

Am 19. Mai endet eine über sechs Monate lange Durststrecke für Lokale und Restaurants. Es werde "ein neuer gastronomischer Feiertag", sagen Romina und Edwin Kreml vom "Kupferkessel" in Zell am See.