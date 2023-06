Frauenliga: Aufsteiger Saalfelden sucht Spielerinnen via Instagram

Im direkten Duell ermittelt wird der Meister der Salzburger Frauenliga am Sonntag (Golling, 17). Der SG Tennengau reicht gegen den FC Pinzgau ein Remis. Die Saalfeldnerinnen planen bereits für die 2. Liga.

Die Gäste, die derzeit drei Punkte Rückstand haben, wären bei einem Sieger Meister. Als Aufsteiger in die 2. Bundesliga stehen aber die Saalfeldnerinnen in jedem Fall fest, da es keine anderen Anwärter aus dem Westen gibt. Langfristig will der Club mit US-Unterstützung in die höchste Spielklasse.

Trainerin Sierra Cristiano blickt bereits voraus: "Wir wollen Westösterreich in der 2. Liga positiv repräsentieren. Dafür werden wir noch weitere Spielerinnen aus der Region benötigen." Interessierte Fußballerinnen können via Instagram (@fcpsfrauen) Kontakt aufnehmen: "Wir freuen uns über alle, die diese Reise mit uns mitmachen wollen", sagt die US-Amerikanerin.

Dennoch werde das Team auch in der kommenden Saison international verstärkt werden. Im heurigen Frühjahr hat der FC Pinzgau mit sechs US-Legionärinnen gespielt und so eine Aufholjagd gestartet. Cristiano rechnet vor: "Wir haben in der zweiten Saisonhälfte 51 Tore erzielt, im Herbst waren es neun gewesen." Mehr als die Hälfte der Treffer sei von einheimischen Kickerinnen erzielt worden. Diese hätten sich sehr gut entwickelt, Selbstvertrauen und Motivation seien gestiegen.

Den Gipfel erwarten die Saalfeldnerinnen mit großer Spannung: "Alle Teams waren bei den Rückspielen besser", stellte die Trainerin fest. "Das erwarten wir auch vom Tabellenführer. Es wird ein gutes Spiel werden."

Tennengau-Coach Werner Wagener sagt: "Es geht für uns darum, eine gute Saison mit dem Titel zu krönen. Wir hoffen auf viele Fans." Die Spielgemeinschaft (Golling, Abtenau, Vigaun) war bereits in den vergangenen zwei Saisonen Meister, ein Aufstieg war aber aus finanziellen und infrastrukturellen Gründen nie ein Thema.

Wagener erwartet ein offensivstarkes gegnerisches Team: "Wir gehen sicher als Underdog in das Spiel." Gegen Pinzgau gab es zum Frühjahrsauftakt beim Einstand der US-Legionärinnen eine 0:8-Schlappe, diesmal sollte es auf alle Fälle enger zugehen. Zumindest die Torjägerkrone wird an Tennengau gehen: Nina Seethaler führt die Schützenliste mit 26 Toren an.