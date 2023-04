Freispiel in Zell am See für ukrainische Eishockey-Talente

Zwei Eishockeyteams aus der Ukraine bekommen ihre Teilnahme am heute beginnenden größten Nachwuchsturnier Europas finanziert.

BILD: SN/BAPTIST/ZELL AM SEE

Das World Tournament in Zell am See ist längst zur Institution im Eishockey geworden. Bereits zum 32. Mal findet heuer das größte Nachwuchsturnier Europas in Zell am See statt. Gut 1000 Talente werden dabei zehn Tage lang in internationalen Vergleichskämpfen ihr Können unter Beweis stellen.

"Die Vorfreude ist auch bei uns Veranstaltern groß", betont der Präsident des Salzburger Eishockeyverbands Peter Buchmayr, der das zehntägige Turnier mit einem kleinen Organisationsteam und vielen Helfern über die Bühne bringt. Unter den insgesamt 47 Teams sind heuer wieder zwei Nachwuchstruppen von Galytski Levy. Der ukrainische Club startet heute, Freitag, mit seiner U11 ins Turnier. Eine Woche später geht auch die U15 aufs Zeller Eis. "Ihre U13-Mannschaft ist zu sehr verstreut über Europa. Den anderen beiden Teams finanzieren wir die Teilnahme samt Unterkunft und Verpflegung. Bei uns sollen sie bei all den Sorgen über ihre Heimat einfach nur schöne Erinnerungen und Erfahrungen sammeln", sagt Buchmayr. Wer diese noch nicht komplett ausfinanzierte Aktion unterstützen will, kann sich auf www.ibelieveinyou.at in die Riege der Sponsoren einreihen.

Dinamo Charkiw SDJuSSchOR hätte als zweiter ukrainischer Club eine kostenlose Einladung zum Turnier erhalten, musste jedoch absagen. "Die sind in Stavanger untergekommen und würden sonst ihren Flüchtlingsstatus verlieren", erläutert Buchmayr. Überraschend abgesagt hat kurzfristig auch das Team aus Toronto, das schon mehrmals der Club mit der längsten Anreise gewesen ist. Mit ihm wäre auch Ex-Zell-Trainer Frank Carnevale zurück in den Pinzgau gereist.

Sein ehemaliger Club ist als Hausherr mit zwei Nachwuchsteams dabei, die Talente von Red Bull Salzburg sind in allen drei Altersklassen vertreten. Neben ihnen sind mit dem Team Kärnten und den Hockey Engineers von Ex-Eisbär Dieter Werfring nur zwei weitere heimische Teams am Start. "Den besonderen Reiz des Turniers machen ja die internationalen Vergleiche aus", erklärt Organisator Buchmayr.