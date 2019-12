Nach seiner Flucht aus Syrien fand Ankido Abraham beim Westligisten Seekirchen viele Freunde und will im Sommer den Sprung in den Profifußball schaffen.

Ankido Abraham musste seine Heimat Syrien vor rund drei Jahren aufgrund des Bürgerkriegs verlassen. Über den Iran und Schweden kam er mit seinen Eltern und seinem Bruder 2017 nach Zell am See. Nach wenigen Monaten ging es weiter in das ...