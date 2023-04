Fünfter Kicker nach Hallein: Golling sauer auf Ex-Trainer Christoph Lessacher

Golling-Obmann Raimund Argstatter ist über die Vorgehensweise von seinem ehemaligen Trainer verärgert.

Christoph Lessacher betreue Golling bis Winter. Ab Sommer wird der Tennengauer in Hallein an der Seitenlinie stehen.

Beim 2:0-Sieg in Anif setzte Golling-Trainer Johannes Schützinger bereits auf die Zukunft. Der Pinzgauer verzichtete in der Startelf auf sechs Leistungsträger und konnte trotzdem über einen erfolgreichen Start ins untere Play-off jubeln. "Unsere Youngsters haben gezeigt, dass sie bereit sind", freut sich Golling-Obmann Raimund Argstatter, der im Sommer einige Spieler verlieren wird. Routinier Maximilian Karner wechselt nach Grödig, Ranko Gigic, Markus Auer, Ben Leitenstorfer, Kenan Sejdic sowie Adin Kuljic zieht es mit Ex-Trainer Christoph Lessacher nach Hallein. Die Transfers in die Salinenstadt ärgern die Gollinger. "Nicht die feine englische Art von unserem Ex-Trainer. Über die Vorgehensweise sind wir natürlich enttäuscht. Wir hätten nicht damit gerechnet, dass uns Lessacher fünf Spieler abwirbt", ärgert sich Argstatter, der aber trotzdem davon ausgeht, dass sein Verein in der kommenden Saison eine schlagkräftige Truppe stellen wird.

Lessacher wehrt sich gegen Vorwürfe

Nicht glücklich mit den Aussagen seines Ex-Clubs ist Lessacher, der ab Sommer mit Philip Buck Hallein betreuen wird. "Wir haben nur Spieler verpflichtet, die keine Verträge für die neue Saison hatten, das wurde mit Golling auch besprochen. Deswegen verstehe ich die Aufregung nicht." Abgeschlossen ist das Transferprogramm in Hallein noch nicht: Zuletzt wurden mit Elvis Ozegovic (Neumarkt), Halid Hasanovic (Friedburg) und Marco Hödl (Austria) Gespräche geführt. Den Verein verlassen wird dagegen Josef Stadlbauer: Der Goalie kehrt im Sommer nach Anif zurück.