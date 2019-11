Für Innerhofers ist in den Anden ein WM-Spitzenplatz drin

Berglauf: Innerhofer-Zwillinge in Argentinien erstmals gemeinsam bei den Titelkämpfen am Start.

In den argentinischen Anden erleben die Zwillinge Hans-Peter und Manuel Innerhofer vom LC Oberpinzgau eine Premiere: Am Freitag starten sie erstmals gemeinsam bei einer Berglauf-Weltmeisterschaft in der allgemeinen Klasse.

Villa la Angostura in der Region Bariloche ist der Schauplatz Am Freitag findet die 35. WMRA Berglauf Weltmeisterschaft in Villa la Angostura/ARG statt. Begleitet von ihrem Trainer Peter Bründl nehmen die beiden 24-Jährigen eine Strecke über 14,85 Kilometer und 754 Höhenmeter (up/downhill) in Angriff. Unter den insgesamt 420 Teilnehmern aus 38 Nationen darf sich vor allem Bergspezialist Manuel etwas ausrechnen. Ihm trauen die Betreuer eine Top-Ten-Platzierung zu. Es wäre nach einer Saison mit EM-Platz acht in Zermatt sowie Staatsmeistertitel im Crosslauf, Berglauf und über 10.000 Meter die Krönung einer starken Saison. Bei den Frauen will die Wahl-Salzburgerin Sandra Koblmüller nach Rang sechs auf der Langdistanz 2108 wieder vorne mitmischen.

Quelle: SN