Für Salzburgs Nachwuchs im Tischtennis wird es nun ernst

Die zweite Mannschaft des UTTC startet am morgigen Samstag in die letzte Runde in der 2. Bundesliga. Im Play-off wollen die Nonntaler um den Aufstieg ins untere Play-off der 1. Bundesliga mitmischen.

SN/sw/uttc salzburg Das siegreiche Team gegen Pottenbrunn, v. l. n. r.: Kento Waltl (17 Jahre), Florian Bichler (18) und Tomás Sanchi (18).