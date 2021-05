Furioser UTTC Salzburg vor Einzug ins Finale

Nach dem überraschenden 4:1-Erfolg über Topfavorit Wels gehen Koyo Kanamitsu und Co. mit guten Karten ins Halbfinalrückspiel am Montag.

Noch ist die Sensation nicht perfekt. Aber besser hätte die Ausgangslage vor dem Halbfinalrückspiel der Tischtennis-Bundesliga am Montag (17.00 Uhr/live ORF Sport+) kaum sein können: Der UTTC Salzburg hat den Topfavoriten Wels am Samstag zu Hause mit 4:1 bezwungen. "Das ist mehr als sensationell. Vor allem in der Höhe hätten wir damit nie gerechnet", sagte Obmann Günther Höllbacher nach dem dreistündigen Schlagabtausch im Nonntaler Sportzentrum Mitte. "Da sieht man, was in unseren jungen Spielern steckt."

Zum Auftakt rang ...