Fuschl bereitete Weltmeisterin Carina Edlinger rauschenden Empfang

In ihrer Heimatgemeinde wurde der Para-Langläuferin und -Biathletin zu ihren großen Erfolgen gratuliert. Lieder, Tänze, viele Geschenke und die Aussicht auf einen Irland-Trip mit Freund beglückten die 24-jährige Fuschlerin.

Voller Stolz empfing am Samstag die Gemeinde Fuschl ihre Weltmeisterin Carina Edlinger. Die 24-Jährige hat heuer ihrer ohnehin schon ellenlangen Erfolgsliste einen Weltmeistertitel im Para-Langlauf und ihre erste WM-Medaille als Biathletin hinzugefügt. Grund genug für Vize-Bürgermeister Christian Braunstein und die Dorfgemeinschaft die Ausnahmesportlerin mit einem kleinen Festakt hochleben zu lassen.

Süßes, Schnaps und Schecks

Die Trachtenmusikkapelle Fuschl begleitete Edlingers Ankunft beim Hotel Jakob und die anschließende Ehrung musikalisch. Stolze Unterstützer wie Landesskiverbandspräsident Bartl Gensbichler und der Präsident des Behindertensportverbandes Salzburg, Roland Prucher, stellten sich mit Glückwünschen und Geschenken ein. Für Carina gab's Süßes, Blumen und finanzielle Unterstützung, für ihren Guide Tobias Eberhard exklusiven Vogelbeerschnaps und für Labrador Riley ein volles Jahr Hundfutter. Groß war die Freude aber auch über die zünftigen Tanz- und Gesangseinlagen des Heimatvereins und das selbst gedichtete Lied des Langlauf-Nachwuchs des USV Fuschl: "Du bist der Oberhammer, unser Fuschler Langlaufwunder. Rock ma heit Nacht CA-RI-NA. Heid bist du der Star."

Im VW-Bus nach Irland

Die Besungene schwärmte selbst: "Es ist einfach wunderbar, wie viele Leute gekommen sind und was ihr euch alles habt einfallen lassen." So dankte auch sie all ihren Wegbegleitern - von den Eltern über Betreuer Rudolf Hirschegger bis hin zum treuen Riley. Als nächstes ist ein Erholungstrip mit Freund Stefan geplant. Im frisch erstandenen VW-Bus soll es nach Irland gehen. Aber auch die Biathlon-WM im kommenden Jahr spukt schon in ihrem Kopf herum.