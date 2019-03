Mit 7:3 (4:2) gegen Vorderland starteten die Frauen des FC Bergheim ins Frühjahr der Fußball-Bundesliga. Nach langer Verletzungspause kehrte ÖFB-Nachwuchsspielerin Sophie Hillebrand auf den Platz zurück.

Sophia Schirmbrand, Katja Wienerroither (je 2), Theresa Schwab, Anna Zimmerebner und Viktoria Knosp erzielten am Sonntag die Tore beim nie gefährdeten Erfolg gegen den Vorarlberger Tabellennachbarn. Mit diesen wichtigen Punkten verzeichnete das Team unter Neo-Trainer Andreas Strasser einen optimalen Start in die Frühjahrssaison. Im ÖFB-Cup war in der Vorwoche das knappe Aus nach Verlängerung gegen Altenmarkt gekommen.

Besonders viel Applaus gab es im Match gegen Vorderland bei der Einwechslung von Sophie Hillebrand nach einer Stunde. Die ÖFB-U17-Teamspielerin war nach einem Kreuzbandriss ein Jahr lang außer Gefecht gewesen.

Quelle: SN