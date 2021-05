Emelie Kobler erzielte beim 3:3 in Innsbruck einen Doppelpack

Bergheims Fußball-Damen haben am Samstag mit einem 3:3-Remis bei Wacker Innsbruck ihren Punkterekord in der Bundesliga eingestellt. Dabei wäre gegen die Tirolerinnen erneut durchaus mehr drinnen gewesen. Denn wie schon im ersten Saisonduell Ende Oktober gingen die Salzburgerinnen früh mit 2:0 in Führung. Wieder war es Emelie Kobler, die Bergheim schon nach wenigen Minuten in Führung schoss. Sophia Schirmbrand erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0.

In der zweiten Hälfte schien sich dann das Schicksal aus dem Hinspiel zu wiederholen. Die Innsbruckerinnen kamen hoch motiviert aus der Kabine und drehten binnen einer Viertelstunde mit drei Treffern das Spiel. Anders als im ersten Duell gelang es den Bergheimerinnen aber diesmal zurückzuschlagen. Wieder war es Emelie Kobler, die Innsbrucks-Torfau Julia Zangerl nach einer schönen Einzelaktion keine Chance ließ. Kurz vor dem Schlusspfiff musste sich auch Bergheims Keeperin Michaela Fischer noch einmal auszeichnen. Bei einem Freistoß unter die Latte bekam sie aber ihre Finger noch an den Ball.

"Ich glaube, das Unentschieden geht in Ordnung", meinte Bergheims sportliche Leiterin Anna Hengstl nach dem Match. "Ich bin stolz auf meine Truppe. Platz fünf ist unsere bislang beste Platzierung in der Bundesliga, und ich bin zuversichtlich, dass wir in den verbleibenden Spielen noch weitere Punkte holen und den Platz halten werden."