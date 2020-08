Das erste Meisterschaftsspiel im Fußball-Unterhaus nach neunmonatiger Zwangspause nahm früh Fahrt auf. Kaprun startete stark, doch Saalbach schlug trotz Verletzungspech doppelt zurück.

Lang mussten die knapp unter 200 Zuschauer in Kaprun am Freitagabend nicht warten, ehe sie den ersten Meisterschaftstreffer in der 2. Landesliga Süd seit Anfang November bejubeln konnten. Keine drei Minuten waren vergangen, als Angreifer Attila Böjte die Hausherren in Führung brachte. Kapruns Torjäger ließ Gästegoalie Daniel Bschellinger, der kurz darauf mit gebrochener Hand ausgewechselt werden musste, in einer Eins-gegen-eins-Situation nach einem feinen Steilpass keine Abwehrchance.

Kapruns frühe Führung hielt nur kurz

"Wir haben druckvoll begonnen und in der ersten Viertelstunde alles im Griff gehabt", erklärt Kapruns Trainer Stefan Moser, dessen Team bei Chancen von Markus Reindl und Böjte allerdings eine höhere Führung vergab. Das rächte sich rasch: In der 14. Minute traf Thomas Keil per Kopf zum Ausgleich. Und weitere zwölf Minuten später drückte Saalbachs Goalgetter Bartlmä Schwabl eine Keil-Hereingabe gar zum 2:1 für die Gäste über die Linie.

Ausgleich wegen Abseits aberkannt - zwei verletzte Saalbacher

Den knappen Vorsprung verteidigten die Saalbacher bis zum Spielende. Und das, obwohl nach Tormann Bschellinger in der ersten Halbzeit auch noch Patrick Enn (Zerrung im Oberschenkel) verletzungsbedingt ausgetauscht werden musste. Bei einem Kopfball von Kaprun-Neuzugang Patrick Marcher an die Latte (kurz vor der Pause) und einem wegen Abseits aberkannten Kopfballtreffer von Böjte (kurz vor Schluss) hatten die Gäste auch das nötige Glück.

Beide Trainer ziehen positives Fazit

"Nach der Pause war das Spiel sehr von Zweikämpfen geprägt. Kaprun war ein sehr starker Gegner. Schön, dass wir drei Punkte geholt haben", sagt Saalbachs Trainer Stoyan Uzunov. Trotz Niederlage zieht auch sein Kapruner Gegenüber Moser ein positives Fazit: "Wir sind froh, endlich wieder zu spielen. Nach der langen Pause war es für beide Mannschaften ein schweres Spiel. Saalbach ist in der zweiten Halbzeit müde geworden, wir haben das aber nicht ausgenutzt. Bei uns waren aber schon einige gute Sachen dabei. Das Team funktioniert."

Viele Zuschauer und nur jeweils drei Spielerwechsel

Funktioniert haben hoffentlich auch die zahlreichen Maßnahmen, um das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu minimieren. Kaprun hatte jeden zweiten Sitzplatz gesperrt, Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt und via Lautsprecher und zusätzliche Ordner vermehrt auf die Abstands- und Hygieneregeln hingewiesen. "Es war richtig viel los. Man merkt, dass es nach der langen Pause auch die Zuschauer kitzelt und sie Fußball sehen wollen", erklärt Kapruns Trainer Moser. Wie Kollege Uzunov hat er übrigens nicht von der neuen Möglichkeit Gebrauch gemacht, mehr als drei Spieler einzuwechseln. "Das hat sich nicht ergeben", sagt Moser.