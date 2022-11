Bundesliga-Schiedsrichter wird Trainer in der Salzburger Liga

René Eisner zählt seit vielen Jahren zu Österreichs besten Spielleitern. Als Altenmarkts neuer Chefcoach steht er vor einer schwierigen Mission.

René Eisner hatte in über 150 Bundesligaspielen und mehr als 20 internationalen Partien das Sagen. Nun übernimmt der langjährige FIFA-Schiedsrichter beim Salzburg-Ligisten Altenmarkt das Kommando - als neuer Cheftrainer des Tabellenvorletzten. "Ich sehe eine große Zukunft in Altenmarkt. Hier wird eine super Jugendarbeit geleistet", sagt der 47-jährige Steirer, der am Donnerstagabend seiner neuen Mannschaft vorgestellt wurde.

Eisner pfiff zuletzt im August in der österreichischen Bundesliga

Eisner, der über viele Jahre zu den besten Schiedsrichtern in Österreich ...