Derby gegen Golling ist für Kuchl ein Finale - Trainerwechsel in der Salzburger Liga

Spiel der letzten Chance? Hofer-Elf setzt sich vor Nachtragsmatch in der Regionalliga unter Druck. Saalfelden hofft auf perfekte Fürstaller-Ära. In der Salzburger Liga kann Thalgau Herbstmeister werden. Zudem hat der ASV Salzburg einen neuen Trainer gefunden und nach Altenmarkt ein weiterer Nachzügler seinen Coach entlassen.

Kuchl schlägt Golling - das war in den vergangenen Jahren die Regel. Einen einzigen Punkt eroberten die Gollinger seit dem letzten Derbysieg 2016 in elf Duellen gegen den Lokalrivalen. Sieben Niederlagen in Folge stehen zu Buche. "Die Bilanz hängt in der Kabine. Es wird Zeit, dass die Serie reißt", sagt Gollings Cheftrainer Christoph Lessacher vor dem Regionalliga-Nachtrag in Kuchl am Samstag (13.30 Uhr). Es ist der letzte Akt der Herbstsaison - und für die Gastgeber ein vorgezogenes Finale.

...