Dominante Austria musste im Stadtderby noch zittern

Die Violetten setzten sich verdient mit 2:1 gegen den SAK durch. Weil sie den dritten Treffer verpassten, mussten sie in der Schlussphase brenzlige Situationen überstehen. Nun wartet Sturm Graz.

Vor dem ÖFB-Cupspiel gegen Sturm Graz am Mittwoch hat Austria Salzburg die Tabellenführung in der Regionalliga Salzburg behauptet. Die Maxglaner setzten sich am Samstag gegen den Stadrivalen SAK mit 2:1 durch. "Wir hatten das Spiel bis zur 80. Minute im Griff", erklärt Austria-Trainer Christian Schaider. Seine Mannschaft vergab zahlreiche Chancen auf das entscheidende 3:1 - auch weil SAK-Tormann Paul Mayerhofer gut hielt. In der Schlussphase fanden dessen Vorderleute gar Chancen auf den Ausgleichstreffer vor. Ein Kopfball ging daneben, ein Mal senkte sich der Ball auf die Querlatte. "Das 2:2 lag in der Luft, aber die Niederlage ist in Summe gerecht. Die Austria hatte viele Möglichkeiten", betont SAK-Coach Roman Wallner.

Austria dreht das Spiel dank Zottl-Doppelpack

Die Gäste aus dem Nonntal waren durch einen Weitschuss von Julian Feiser nach einer Viertelstunde in Führung gegangen. "Trotzdem hatten wir auch danach noch zu viel Respekt vor dem Gegner. Wir waren zu passiv, die Austrianer routinierter. Bei uns haben doch einige junge Spieler ihr erstes Derby bestritten", erklärt Wallner. Noch vor der Pause glich Austria-Angreifer Johannes Zottl aus. Der Deutsche traf nach einer Hereingabe von Marco Hödl ins Kreuzeck. Kurz nach dem Seitenwechsel gelang Zottl sein zweites Tor: Nach einer Balleroberung schob er souverän ein. Das 2:1 sollte sich als Siegtreffer erweisen.

Spitzenreiter wechselt in die Außenseiterrolle

Während der SAK nach der vierten Saisonniederlage an siebter Stelle liegt, geht die Austria als Spitzenreiter ins ÖFB-Cupmatch gegen den Bundesligisten Sturm Graz. Vor mindestens 1000 Gästefans in Graz will sich die Schaider-Elf nicht verstecken. "Wir sind natürlich der Underdog, aber wie werden unseren Fußball spielen und alles probieren", sagt Schaider.