Ekrem Alan hat als erster und bislang einziger Trainer in einem Meisterschaftsspiel im Salzburger Fußball-Unterhaus das volle Wechselkontingent ausgeschöpft. Auch deshalb glückte zum Auftakt in der 2. Landesliga Süd gegen St. Johann 1b eine Aufholjagd.

St. Martin am Tennengebirge war vor der Coronakrise auf dem besten Weg in die 1. Landesliga. Doch dann kam der Abbruch der Saison und nun geht es erneut in der 2. Landesliga Süd um Punkte. Auch der Auftakt in die neue Spielzeit verlief am Samstag anfangs überhaupt nicht nach Wunsch. Denn die junge Gästemannschaft aus St. Johann stellte früh auf 2:0. David Granegger traf in der siebten Minute ideal ins lange Eck. Stefan Scherer legte nur drei Minuten später per Kopf nach. "Wir waren brennheiß auf die Partie und sind sehr gut gestartet", erklärt Trainer Andreas Scherer.

St. Martin/T. traf vier Mal nur die Stange

Die Hausherren gingen mit ihren Torchancen deutlich fahrlässiger um. "Bereits zur Pause hätten wir 5:2 führen können", sagt Spielertrainer Ekrem Alan, der einen Freistoß an die Latte setzte. "Insgesamt haben wir vier Mal Aluminium getroffen und noch weitere gute Chancen ausgelassen." Besser wurde es erst in der zweiten Halbzeit. Ein Grund: Alan wechselte zur Pause gleich drei neue Spieler ein und stellte das Spielsystem um. "Danach hat es besser funktioniert", sagt Alan.



SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Jurica Kljajic (rechts) traf doppelt.

Mit fünf Wechseln und neuem System 0:3 aufgeholt

Bevor St. Martin/T. aber eine Aufholjagd startete, hatten zunächst erneut die Gäste einen Treffer bejubelt. Stefan Scherer erhöhte nach einer Stunde auf 3:0. "Da hat St. Martin eigentlich geschlagen gewirkt, aber der Elfmeter zum 1:3 hat ihnen eine zweite Luft verschafft. Wir haben dann unsere Coolness verloren", erklärt St. Johanns 1b-Trainer Andreas Scherer. Jurica Kljajic verwandelte in der 62. Minute den Strafstoß, Christian Eder verkürzte nur vier Minuten später.

"Der Punkt ist gut für die Moral"

Dann dauerte es bis zur 86. Minute, ehe Klajic auch noch den 3:3-Endstand erzielte. Nur eine Minute vorher die Premiere: Erstmals im Salzburger Fußball-Unterhaus wurden in einem Bewerbsspiel ein vierter und fünfter Spieler eingewechselt. Kurios: St. Martins Spielertrainer Alan hatte dafür nur zweimal die Zeit angehalten. Es hat sich ausgezahlt. "Der Punkt ist gut für die Moral", sagt Alan. Trotz 3:0-Führung von einem leistungsgerechten Ergebnis spricht auch St. Johanns Andreas Scherer: "Der Gegner hatte viele Chancen."