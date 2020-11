Die Salzburgerinnen setzten sich gegen den Tabellenvorletzten der Frauen-Bundesliga, den FC Südburgenland, souverän mit 3:0 durch. Das nimmt den Druck vor dem Heimspiel gegen Spitzenreiter St. Pölten zum Abschluss der Herbstsaison.

Der FC Bergheim hat die Heimniederlage gegen Schlusslicht Wacker Innsbruck vergessen gemacht und mit einem 3:0-Erfolg beim Vorletzten FC Südburgenland am Sonntag den Abstand auf die Nachzügler der Frauen-Bundesliga ausgebaut. Chiara Lapuste brachte die diesmal wieder von Chefcoach Andreas Strasser betreuten Salzburgerinnen in der neunten Minute mit einem Weitschuss in Führung.

SN/gepa pictures/ simona donko Zweifache Torschützin: Emelie Kobler (rechts).

Kobler-Doppelpack entschied das Duell

Ehe Emelie Kobler das Spiel per Doppelschlag (82. und 84. Minute) entschied, hatte vor allem Julia Kastner mehrmals das 2:0 am Kopf. Ihre Abschlüsse nach Eckbällen wurden aber allesamt von Torfrau Magdalena Eberhardt entschärft. Bei einem Lattentreffer der Gastgeberinnen hatte indes Bergheim Glück.

Vor der Winterpause ist am nächsten Sonntag Spitzenreiter St. Pölten zu Gast. "Da wollen wir uns noch einmal gut verkaufen", sagt Sportchefin Anna Hengstl.