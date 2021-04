Die in der Frauen-Bundesliga an fünfter Stelle liegenden Salzburgerinnen benötigen einen Nachfolger für Andreas Strasser, der nach Saisonende kürzer tritt. Die Auswahl ist begrenzt.

Der FC Bergheim spielt eine starke Saison in der Frauen-Bundesliga. Nach dem Sieg gegen Verfolger Horn, dem ersten Erfolg im neuen Jahr, scheint alles angerichtet, um im Sommer über den fünften Tabellenplatz jubeln zu können. Für Cheftrainer Andreas Strasser wäre es ein äußerst gelungener Abschluss seiner Amtszeit in Bergheim. Denn der Deutsche, der 2019 von Helmut Hauptmann übernahm, wird in der nächsten Saison aus familiären Gründen nicht mehr an der Seitenlinie der Flachgauerinnen stehen.

SN/krugfoto/Krug Daniel jun. ...