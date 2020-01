Neben dem zweimaligen Weltmeister wurden auch Alfred Aigner und Alfred "Gigi" Ludwig als Ehrenmitglied in den SFV aufgenommen. Herbert Hübel wurde als Präsident wiedergewählt.

Der Salzburger Fußballverband hat bei der Ordentlichen Hauptversammlung am Samstag die Weichen für die nächsten vier Jahre gestellt. Präsident Herbert Hübel und sein Team wurden einstimmig wiedergewählt. Als erste Amtshandlung nahm der 62-Jährige, der seit 2001 an der Spitze des SFV steht, die Ehrungen vor. Neben dem langjährigen sportärztlichen SFV-Referent Dr. Alfred Aigner und dem ehemaligen ÖFB-Generaldirektor Alfred "Gigi" Ludwig wurde auch "Fußball-Kaiser" Franz Beckenbauer zum Ehrenmitglied ernannt. "Das soll auch ein Zeichen nach außen sein. Franz Beckenbauer ist eine Lichtgestalt, von der wir viel lernen können", sagte Hübel über den 74-jährigen Deutschen, der seit vielen Jahren in Salzburg-Aigen lebt. "Mit Franz haben wir nun den echten Kaiser. Einen so anständigen, fairen, ehrlichen und hilfsbereiten Freund in den Reihen zu haben, ist für uns eine große Ehre."

Ein Zeichen soll auch die Übersiedelung der Landesgeschäftsstelle in das ULSZ Rif sein, die im Laufe des Jahres 2020 umgesetzt werden soll. "Der SFV geht ins Land", betont Hübel.

Quelle: SN