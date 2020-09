Das für Samstag geplante Match in Neulengbach fällt aus, weil mehrere Spielerinnen des Gegners zu den potenziellen Kontaktpersonen der Kategorie 1 zählen. Eine Bergheim-Spielerin wurde negativ getestet.

Um 16 Uhr hätte am Samstag im Wienerwaldstadion in Neulengbach Bergheims zweites Spiel der neuen Frauen-Bundesligasaison angepfiffen werden sollen. Doch die Fahrt nach Niederösterreich haben sich die Flachgauerinnen sparen können. Denn am Freitag wurde das Duell - wie auch das Match zwischen Altenmarkt/Triesting und Sturm Graz - abgesagt. Der Grund: Im Vorfeld des ab Montag geplanten Trainingslehrgangs des U19-Nationalteams war eine Spielerin positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Behörden entscheiden nach dem Wochenende über weiteres Vorgehen

