Fußball-Unterhaus: Diese Vereine überwintern an der Tabellenspitze

Thalgau holte sich im Nachtragsspiel mit einem Heimerfolg über Siezenheim den Herbstmeistertitel in der Salzburger Liga. In der 2. Landesliga Süd ist das Duell um den Winterkönig noch immer nicht entschieden.

Thalgau war ab der zweiten Runde an der Tabellenspitze der Salzburger Liga gelegen - zeitweise mit großem Vorsprung auf die Verfolger. Zuletzt geriet der Motor der Flachgauer aber ins Stocken. Nach drei Niederlagen in Folge zogen Bürmoos und Eugendorf vorbei. Doch im Nachtragsmatch gegen Siezenheim schlug die Mannschaft von Cheftrainer Christoph Gruber, der wegen einer Sperre von Co-Trainer Kurt Müller vertreten wurde, zurück. Mit einem 5:1-Heimerfolg sicherten sich Andreas Rottensteiner und Co. den Herbstmeistertitel.

Thalgau feiert zum Abschluss ...