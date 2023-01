Grünau gewinnt Salzburger Stier - Feiser entscheidet Finalkrimi

Grünau ist seiner Favoritenrolle bei der 40. Auflage des Salzburger Stiers gerecht geworden: Die Walser setzten sich im Finale gegen den Regionalliga-Konkurrenten Hallein mit 3:1 durch und gewannen somit zum vierten Mal den Titel beim traditionellen Hallenturnier. Julian Feiser glänzte im Endspiel mit zwei Toren und sicherte sich mit 14 Treffern die Torjägerkrone.

Nach souveränen Auftritten in der Vorrunde und Zwischenrunde ließ Grünau auch am Finaltag nichts anbrennen. Mit drei Siegen sicherte sich die Truppe von Bernhard Kletzl einen Platz im Halbfinale. In diesem mussten Stefan Federer und Co. gegen Bischofshofen lange kämpfen, die Turniertore elf und zwölf von Feiser, der erst vor Kurzem vom SAK geholt worden war, sicherten dem Favoriten aber einen 2:0-Sieg. Das zweite Finalticket löste Hallein: Die Tennengauer setzten sich gegen Seekirchen nach Verlängerung mit 1:0 durch. Das Goldtor erzielte Christoph Siller.

Späte Entscheidung im Finale

Im Finale sahen die über 1000 Zuschauer in der Sporthalle Alpenstraße einen Krimi. Favorit Grünau ging kurz vor dem Ende der ersten zehn Minuten mit 1:0 in Führung. Hallein, das es etwas überraschend ins Endspiel schaffte, lieferte dem Ligakonkurrenten aber einen heißen Fight und konnte durch Boris Babic den Ausglich bejubeln. In der Schlussphase hatte der Underdog sogar die Chance auf den Führungstreffer, doch Grünau konnte sich auf den starken Junggoalie Tim Saller verlassen. Die Weichen auf Sieg stellte Valdrin Kadrija: Der Sommerneuzugang, der im Frühjahr nur selten glänzen konnte, zimmerte den Ball aus rund zehn Metern ins Kreuzeck - 2:1.

Toptorjäger Feiser entscheidet Endspiel

Der Schlusspunkt war aber Feiser vorbehalten: Der Edeltechniker entschied das Finale mit seinem 14. Treffer. Feiser konnte gleich drei Mal jubeln: Neben dem Turniersieg wurde er auch als bester Torschütze ausgezeichnet und ins All-Star-Team gewählt. Ebenfalls ins All-Star-Team schafften es Tormann Mirel Kahrimanovic (Bischofshofen), der wie Halleins Manuel Vincetic ein überragendes Turnier spielte, Aaron Volkert (Seekirchen), Christoph Siller (Hallein) und BSK-Neuzugang David Ogunlade. Platz drei sicherte sich Bischofshofen mit einem 2:1-Erfolg gegen Seekirchen.

Pfeifenberger-Comeback endete in der Verlängerung

Am Feld hatte Grödig im Herbst nicht viel zu lachen: Mit nur sechs Zählern überwintert der Ex-Bundesligist auf dem letzten Platz der Regionalliga Salzburg. Beim Salzburger Stier stellten die Flachgauer aber unter Beweis, dass sie durchaus Klasse haben. Unter der Leitung des Sportlichen Leiters Heimo Pfeifenberger, der das Trainerzepter ab Montag an Neo-Coach Arsim Deliu übergeben wird, schaffte es Grödig bis in die Kreuzspiele. Im Kampf um ein Halbfinal-Ticket musste sich die Pfeifenberger-Truppe dem Ligakonkurrenten Bischofshofen knapp mit 3:4 nach Verlängerung geschlagen geben. Auffälligster Grödiger: Innenverteidiger Gabriel Lukacevic glänzte mit zehn Turniertoren. Eine klare Angelegenheit war das zweite Kreuzspiel: Hallein sicherte sich angeführt von Edeltechniker Christoph Siller mit einem 4:1-Sieg gegen Anif ein Halbfinal-Ticket.

Überraschungsteams früh out

Für die beiden Überraschungsteams Plainfeld und Pfarrwerfen war am Finaltag nach der Gruppenphase Schluss. Beide Teams landeten ohne Punktgewinn jeweils auf dem letzten Platz und mussten nach drei Partien die Koffer packen. Trotzdem haben die beiden Landesligisten ein hervorragendes Turnier gespielt und können stolz auf die Finalteilnahme sein.

Freitag

Finale

Grünau - Hallein 3:1

Spiel um Platz drei

Bischofshofen - Seekirchen 2:1

Halbfinale

Grünau - Bischofshofen 2:0

Seekirchen - Hallein 0:1 n.V.

Kreuzspiele

Bischofshofen - Grödig 4:3 n.V.

Hallein - Anif 4:1

Gruppe A

Grünau - Anif 3:2, Bischofshofen - Plainfeld 3:1, Plainfeld - Grünau 1:5, Bischofshofen - Anif 4:0, Grünau - Bischofshofen 2:1, Anif - Plainfeld 4:2. Tabelle: 1. Grünau 9 Punkte, 2. Bischofshofen 6, 3. Anif 3, 4. Plainfeld 0.

Gruppe B

Hallein - Pfarrwerfen 5:0, Seekirchen - Grödig 2:1, Grödig - Hallein 0:1, Seekirchen - Pfarrwerfen 3:2, Hallein - Seekirchen 2:3, Pfarrwerfen - Grödig 1:2. Tabelle: 1. Seekirchen 9, 2. Hallein 6, 3. Grödig 3, 4. Pfarrwerfen 0.

All-Star-Team: Mirel Kahrimanovic (Bischofshofen), Julian Feiser (Grünau), David Ogunlade (Bischofshofen), Aaron Volkert (Seekirchen), Christoph Siller (Hallein).

Torschützenliste: 14 Tore: Julian Feiser (Grünau), 11 Tore: David Ogunlade (Bischofshofen), 10 Tore: Aaron Volkert (Seekirchen), Gabriel Lukacevic (Grödig).