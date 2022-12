Im Großarltal stimmen Fußballer gegen Spielgemeinschaft

Auch zwei Lungauer Vereine machen (noch) nicht gemeinsame Sache.

Im Nachwuchs bilden die Fußballvereine aus Hüttschlag (2. Landesliga Süd) und Großarl (1. Klasse Süd) ein Team. Eine gemeinsame Kampfmannschaft, die von Clubverantwortlichen ins Auge gefasst worden war, wird es so bald aber nicht geben. Vom Salzburger Fußballverband erhielt man im Spätherbst zwar die Zusage, auch im Erwachsenenfußball zusammenarbeiten zu dürfen. Doch in beiden Vereinen setzten sich jene Kräfte durch, die eigenständig bleiben wollen. "In beiden Mannschaften waren die Spieler dagegen", sagt Hüttschlags Obmann Peter Huber. Völlig abschreiben will er das Projekt aber nicht. "Es ist vorerst ruhend gestellt."

Auch Zederhaus (2. Landesliga Süd) und Muhr (2. Klasse Süd) haben mit einer Spielgemeinschaft geliebäugelt. Denn beide Clubs kämpfen seit Jahren mit dünnen Personaldecken. Doch auch die Funktionäre der beiden Lungauer Clubs stiegen zuletzt auf die Bremse.