Fußball in Salzburg: Der Neustart beschert gleich brisante Duelle

Elixhausen und Bergheim starten mit einem Derby in den Landescup. Favoriten verspüren Druck.

Die fußballfreie Zeit haben Salzburgs Unterhausvereine längst hinter sich gelassen. Nun endet für einige auch die Phase des Vorbereitens und Testens. Denn am Wochenende stehen im Landescup die ersten Bewerbsspiele nach monatelanger Coronapause an. Und einige der elf Vorrundenduelle haben es gleich in sich.

Derbystimmung soll am Samstag (17 Uhr) in Elixhausen aufkommen, wenn Salzburg-Ligist Bergheim beim Club aus der 2. Landesliga Nord gastiert. "Ein Freilos wäre auch schön gewesen. Aber wenn man schon eine Mannschaft von oben ...