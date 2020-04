Ex-Europameister Christian Ziege, der Saalfelden in die 2. Liga führen will, erzählt im SN-Interview wie er die Coronakrise bewältigt.

Mit den Bayern, Liverpool und Tottenham feierte der Deutsche Christian Ziege große Erfolge als Spieler. In Saalfelden will der 48-Jährige nun als Trainer den Sprung in den österreichischen Profifußball schaffen.



Wie geht es Ihnen in dieser schwierigen Zeit? ...