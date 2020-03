Der FC Liefering verbesserte sich mit einem souveränen Heimerfolg über Lafnitz auf den fünften Tabellenplatz

Der FC Liefering ist in der 2. Fußball-Bundesliga weiter auf dem Weg nach oben. Die Jungbullen bestätigten am Samstag die gute Form der ersten Auftritte im Frühjahr und besiegten Lafnitz in Grödig mit 4:1 (1:1). Hatten sich die Salzburger im Hinspiel noch mit 0:2 geschlagen geben müssen, überzeugten sie diesmal mit aggressivem Spiel gegen den Ball und konsequenten Abschlüssen. Der zweite Sieg in Serie - der siebte Saisonerfolg - beschert Rang fünf. Überwintert hatten Tobias Anselm und Co. auf dem zehnten Platz.

Auch ohne Topstürmer Karim Adeyemi (Muskelfaserriss) zeigten sich die Hausherren am Samstag in Torlaune. Nachdem Sebastian Aigner bereits in der 14. Minute per Kopf das 1:0 erzielte hatte, glichen die Gäste aber nur vier Minuten später aus. Keine Antwort fanden die Steirer auf die neuerliche Führung der Salzburger kurz nach dem Seitenwechsel: Alexander Prass traf in Minute 51 aus 16 Metern genau ins Kreuzeck - ein Traumtor. Für die Entscheidung sorgte danach Anselm, der per Doppelpack auf 4:1 stellte. Zuerst zog der Stürmer nach zwei Pressbällen in die kurze Ecke ab (57. Minute), dann fand ein wuchtiger Schuss den Weg ins lange Eck (79.). Anselms dritter Treffer wurde in der 89. Minute wegen Abseits aberkannt.

Quelle: SN