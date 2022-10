Kuriose Spielabsage im Salzburger Unterhaus: Landesligist fehlen die richtigen Fußballschuhe

Die Zederhauser Kicker traten am Samstag nach der kurzfristigen witterungsbedingten Verlegung auf den St. Johanner Kunstrasen nicht zum Match der 2. Landesliga Süd an. Denn einigen Teammitgliedern fehlt das passende Schuhwerk.

In der Vorsaison hatte Zederhaus in der 2. Landesliga Süd gleich mehrmals wegen Personalmangels nicht zu einem Meisterschaftsspiel antreten können. Seit dem Sommer sind die Lungauer deutlich besser aufgestellt, aber noch nicht optimal ausgerüstet. Der Tabellensechste präsentiert sich im Herbst gefestigt und hat fünf seiner elf Saisonspiele gewonnen. Das zwölfte Match gegen St. Johann 1b mussten die Zederhauser am Samstag aber absagen. Der außergewöhnliche Grund: Das Match wurde wegen des Regens kurzfristig auf den Kunstrasen der Pongauer verlegt. Doch gleich mehrere Gästespieler verfügen nicht über die passende Ausrüstung.

Zederhauser Spieler haben nur Stollenschuhe

"Drei, vier Spieler, darunter auch ich, haben nur Stollenschuhe. Mit diesen auf dem nassen Kunstrasen zu spielen, wäre ein zu großes gesundheitliches Risiko. Die Absage ist im Sinne des Vereins", sagt der Zederhauser Spielertrainer Daniel Zanner, der ohnehin einen kleinen Kader zur Verfügung hat. Sein Verein sei drei Stunden vor der Abfahrt nach St. Johann, um neun Uhr vormittags, vom Ausweichen auf den Kunstrasen informiert worden. "So schnell sind die richtigen Schuhe in unserer Region aber nicht aufzutreiben", sagt Zanner.

Kommt es zur Strafverifizierung?

Der Spielertrainer hofft nun auf einen zweiten Anlauf in St. Johann. "Wenn wir dann wieder auf Kunstrasen spielen sollten, haben wir genug Zeit, uns Noppenschuhe zu kaufen. Ich hoffe der Verband entscheidet nicht auf ein 0:3", erklärt Zanner, dessen Club zuletzt vor einem halben Jahr in Hüttschlag auf Kunstrasen gespielt hat. "Außer in Hüttschlag geht es in unserer Liga eigentlich immer mit Stollenschuhen. Und dieses Auswärtsspiel steht erst im nächsten Mai an. Die Verlegung in St. Johann war uns jetzt zu kurzfristig."