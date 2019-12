Der Regionalligist setzte sich im Futsal-Endspiel gegen das Überraschungsteam SAK 1b mit 2:1 durch. Die Mitfavoriten Golling und Zell am See hatten sich zuvor im Halbfinale geschlagen geben müssen.

Regionalligist Kuchl hat am Samstag das Finalturnier der Hallen-Landesmeisterschaft in der Sporthalle Alpenstraße für sich entschieden. Die Tennengauer, die auch beim vorletzten Turnier 2018 triumphiert hatten, bezwangen im Endspiel das Überraschungsteam SAK 1b mit 2:1. Alexander Hofer, der wie im Halbfinale perfekt ins Kreuzeck traf, und Simon Seidl, der den Ball nur mehr über die Linie drücken musste, sorgten für eine klare Führung. Nachdem die jungen Nonntaler durch einen schönen Schuss aus der Drehung von Raphael Kalteis verkürzt hatten, musste der Favorit aber noch vier hektische Schlussminuten überstehen, ehe der Gewinn des Wanderpokals feststand.

Schon der Weg ins Finale war zuvor nichts für schwache Nerven gewesen. Im Gruppenspiel gegen Titelverteidiger Golling, der im Jänner im Halbfinale die Oberhand behalten hatte, vergaben die Kuchler beim Stand von 1:1 drei Sekunden vor der Schlusssirene den Matchball. Weil man in der abschließenden Runde zudem Seekirchen 1b mit 0:1 unterlag, ging der Gruppensieg an Golling (acht Punkte) und musste Kuchl (sieben Punkte) als Zweiter im Semifinale die hohe Hürde Zell am See nehmen.

In der Neuauflage des Endspiels von 2018 erwiesen sich die Pinzgauer, die die Gruppe B ohne Punkteverlust und Gegentreffer an der Spitze abgeschlossen, allerdings Kapitän Martin Hartl mit einer Knöchelverletzung verloren hatten, als das erwartet schwere Los. Zwar beendete Kuchls Hofer die Torsperre der Zeller, doch Philipp Landauer erzwang acht Sekunden vor Spielende ein Penaltyschießen. In diesem trafen Matthias und Simon Seidl für Kuchl, aber nur Dejan Tosic auf Zeller Seite. Die Pinzgauer Edeltechniker Philipp Zehentmayr und Simon Viertler scheiterten an Kuchl-Goalie Manuel Wallinger.

Zehentmayr, dessen Team im Spiel um Rang drei gegen Golling mit 3:4 den Kürzeren zog, darf sich dank zehn Treffern mit dem zweiten Platz in der Torschützenliste trösten. Auch in dieser Wertung siegte ein Kuchler. 1b-Angreifer Ben Leitenstorfer traf zwölf Mal. Als bester Torhüter wurde zudem Vlado Grabovica (SAK 1b) ausgezeichnet.

Endergebnis:

1. Kuchl

2. SAK 1b

3. Golling

4. Zell am See

5. Plainfeld

6. Seekirchen 1b

7. Kuchl 1b

8. Ebenau

9. Elixhausen

10. Hallwang

Quelle: SN