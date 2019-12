Die Tennengauer gewannen nach 2017 und 2018 auch die vorgezogene Hallen-Landesmeisterschaft 2020. Im Finale beendete der Regionalligist den Erfolgslauf des Überraschungsteams SAK 1b.

Die Hallen-Landesmeisterschaft bleibt fest in Tennengauer Hand. Im Jänner hatte Golling den dritten Kuchler Triumph in Folge verhindert, nun holte sich der Regionalligist den Titel zurück. Nachdem man im Halbfinale Zell am See - bis dahin am Finaltag noch ohne Gegentreffer und Punkteverlust - im Penaltyschießen besiegt hatte, schlug der Favorit im Endspiel Golling-Bezwinger SAK 1b dank Treffern von Alexander Hofer und Simon Seidl mit 2:1.

"Das Finale hätte aber auch Golling gegen Zell am See lauten können. Die Spiele waren alle auf des Messers Schneide", spricht Christian Seidl von einem ausgeglichenen Turnier. Dass sich am Ende aber erneut das von seinen Söhnen Manuel, Matthias und Simon angeführte Team durchsetzte, ist auch für Kuchls Sportchef keine große Überraschung: "Futsal kommt uns einfach entgegen, weil wir viele junge, technisch versierte Spieler haben, die damit aufgewachsen sind - und weil es weniger körperbetont zugeht."

Gegenwehr boten neben den starken SAK-Talenten rund um den herausragenden Mario Ganser vor allem die Salzburg-Ligisten Golling und Zell am See, die es zum dritten Mal in Serie in die Top 4 schafften. "Das Finale wäre drin gewesen, aber wir waren offensiv zu schwach", ärgerte sich Gollings Trainer Philip Buck, dessen Team zumindest das Spiel um Platz drei mit 4:3 gewann. Die Pinzgauer schmerzte mehr, dass sich Martin Hartl kurz vor Ende des letzten Gruppenspiels einen Bänderriss im Knöchel zuzog.

Teamkollege Philipp Zehentmayr darf sich dank zehn Treffern mit dem zweiten Platz in der Torschützenliste hinter Kuchls 1b-Angreifer Ben Leitenstorfer (zwölf Treffer) trösten. Zum besten Torhüter wurde Vlado Grabovica (SAK 1b) gekürt.

Bekannt wurde am Rande des Turniers der Vereinswechsel eines anderen Torwarts: Fritz Kühleitner (Bischofshofen) schließt sich Altenmarkt an.

Ergebnisse des Finalturniers:



Gruppe A

Elixhausen - Seekirchen 1b 1:2, Kuchl - Ebenau 4:1, Elixhausen - Golling 0:1, Seekirchen 1b - Ebenau 1:2, Golling - Kuchl 1:1, Ebenau - Elixhausen 0:0, Golling - Seekirchen 1b - 2:1, Kuchl - Elixhausen 3:1, Ebenau - Golling 0:0, Seekirchen 1b - Kuchl 1:0.

Endstand: 1. Golling (8 Punkte), 2. Kuchl (7), 3. Seekirchen 1b (6), 4. Ebenau (5), 5. Elixhausen (1).



Gruppe B

Kuchl 1b - SAK 1b 0:1, Plainfeld - Zell am See 0:1, Kuchl 1b - Hallwang 1:2, SAK 1b - Zell am See 0:1, Hallwang - Plainfeld 1:4, Zell am See - Kuchl 1b 5:0, Hallwang - SAK 1b 0:2, Plainfeld - Kuchl 1b 2:5, Zell am See - Hallwang 3:0, SAK 1b - Plainfeld 2:0.

Endstand: 1. Zell am See (12), 2. SAK 1b (9), 3. Plainfeld (3), 4. Kuchl 1b (3), 5. Hallwang (3).



Halbfinale

Zell am See - Kuchl 2:3 (1:1) nach Penaltyschießen, Golling - SAK 1b 0:1.



Platzierungsspiele

Platz 9: Elixhausen - Hallwang 1:0.

Platz 7: Ebenau - Kuchl 1b 2:6.

Platz 5: Seekirchen 1b - Plainfeld 0:2.

Platz 3: Golling - Zell am See 4:3.

Finale: Kuchl - SAK 1b 2:1.

