Neuaustragung in Henndorf: Pfarrwerfens Unmut ist groß

Der Henndorfer Protest nach dem umstrittenen STRUBA-Urteil zur Fortsetzung des abgebrochenen Duells war erfolgreich. Die Pongauer gehen in Berufung und erwägen am Mittwoch nicht anzutreten.

Pfarrwerfen hat beim 3:3 in Plainfeld am Sonntag zum fünften Mal in Serie gepunktet. Abseits des Rasens gab es zuletzt schlechte Nachrichten: Das Spiel in Henndorf, das am 25. September beim Stand von 1:0 für Pfarrwerfen wegen Finsternis abgebrochen wurde, soll am kommenden Mittwoch nun doch komplett neu ausgetragen werden. Der Straf- und Beglaubigungsausschuss des Salzburger Fußballverbands hatte in einem außergewöhnlichen Urteil auf eine Fortsetzung in der 75. Minute entschieden. Am Donnerstag wurden die Vereine informiert, dass Henndorfs Berufung erfolgreich ...