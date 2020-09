Matthias Seidl schoss den Tabellenführer in der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg in Bischofshofen. Auch Saalfelden und Anif holten drei Punkte.

Nun hat Kuchl auch auswärts zugeschlagen. Mit einem 2:1-Erfolg in Bischofshofen beendeten Robert Strobl und Co. am Dienstagabend nicht nur ihre Durststrecke als Gastmannschaft, sondern bauten vorerst auch die Tabellenführung in der Regionalliga Salzburg aus. Wie beim 2:0-Heimsieg gegen Saalfelden traf erneut Nachwuchsnationalspieler Matthias Seidl im Doppelpack. Der Siegtreffer glückte erst kurz vor Spielende.

Kuchls Matthias Seidl traf erneut im Doppelpack

"Er war aber absolut verdient. Wir haben das Heft von Beginn an in die Hand ...