Fußball-Regionalligist Seekirchen geschockt: Kapitän schwer verletzt

Bernhard Biribauer zog sich am Sonntag bei Heimarbeiten eine schwere Fußverletzung zu und wird dem Fußball-Regionalligisten lange fehlen.

Nächste Hiobsbotschaft für Seekirchen: Nach Aaron Volkert und Felix Eliasch muss der Fußball-Regionalligist im Herbstfinish nun auch auf Kapitän Bernhard Biribauer verzichten. Der 26-Jährige zog sich am Sonntag bei Bauarbeiten an seinem neuen Haus eine schwere Fußverletzung zu und musste noch am Sonntag im Salzburger Unfallkrankenhaus operiert werden. "Ich bin mit der Flex abgeplatzt und habe mir drei Zehen fast durchgeschnitten. Extrem bitter, aber mir geht es den Umständen entsprechend gut", erzählte Biribauer am Montag.

