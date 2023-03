Salzburger Liga: Bürmoos gerät nach dem Sprung an die Spitze unter Zugzwang

Heimmacht Bürmoos ist als neuer Tabellenführer doppelt gefordert. Siegen wird zur Pflicht, der Aufstieg in die Westliga immer mehr Thema.

Die Spitzenteams der Salzburger Liga sind am Samstag in den Frühling gestolpert. Die große Ausnahme: Bürmoos nahm die Hürde Adnet dank eines frühen Traumtors von Lazar Ugrinovic, der eine von Torhüter Matthew O'Connor ausgehende Kombination per Kopf abschloss, und führt nach dem 1:0-Heimsieg die Tabelle an. "Erster zu sein gibt Auftrieb. Wir wollen jetzt so lange wie möglich vorn sein und eine Serie starten", sagt Trainer Daniel Buhacek, der von einem "sehr kontrollierten" Auftritt spricht. "Wie man es von uns ...