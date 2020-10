Dank Torjäger Michael Kübler gewannen die Flachgauer auch in Bergheim nach einem Rückstand - der dritte Auswärtssieg in Folge.

Lange hat es am Freitagabend so ausgesehen, als könnte Bergheims Niederlagenserie reißen, doch dann kam der nächste große Auftritt von Michael Kübler. Nachdem Michael Prötsch die nun seit fünf Runden punktelosen Bergheimer kurz vor der Pause mit einem abgefälschten Freistoß in Führung gebracht hatte, drehte Straßwalchens Torjäger die Partie per Doppelpack.

Straßwalchens Michael Kübler erneut Mann des Spiels

Kübler, der in Golling vor einer Woche dreifach getroffen hatte, verwandelte zunächst einen Strafstoß, den er selbst herausgeholt hatte, und fixierte in der Schlussphase aus kurzer Distanz den 2:1-Erfolg. "Hochverdient. In der zweiten Halbzeit war das ein einseitiges Duell. Unser Wille war größer", sagte Straßwalchens Sportchef Markus Chudoba nach dem dritten Auswärtssieg in Serie. "Jetzt wollen wir auch eine Heimmacht werden."

Bergheim mit fünfter Niederlage in Serie

Mehr als einen Rückschlag hat indes Bergheim zu verkraften. Trainer Robert Gierzinger schmerzt nicht nur die fünfte Pleite in Folge, sondern auch der Ausschluss von Philipp Teufl wegen unsportlichen Verhaltens kurz vor dem Treffer zum 1:2. "Wir sind in der zweiten Halbzeit geschwommen und konnten nicht mehr zulegen. In Unterzahl war es dann noch schwieriger. Zudem tut uns wegen des kleinen Kaders jeder fehlende Spieler in den nächsten Runden weh", erklärt Gierzinger.