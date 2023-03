Salzburger Liga: Torjäger Franz Mrkonjic hebt Thalgau zurück nach oben

Franz Mrkonjic schoss den Herbstmeister zu einem 3:2-Heimerfolg über Eugendorf und an die Tabellenspitze. Dort bleibt die Luft aber dünn.

Die Tabellenspitze der Salzburger Liga bleibt umkämpft. Herbstmeister Thalgau hat den Bürmooser Patzer gegen Bergheim mit einem Sieg im Verfolgerduell gegen Eugendorf am Sonntag genutzt und steht nun wieder ganz oben. "Ein extrem wichtiger, richtig cooler Derbysieg, weil damit der Start geglückt ist und wir in Ruhe weiterarbeiten können", sagt Thalgaus Trainer Christoph Gruber, der nach einem Auftaktremis in Schwarzach über einen 3:2-Heimsieg jubeln konnte. "Dass wir das Spiel spät noch mit viel Moral gedreht haben, gibt viel Kraft - ...