Die Nonntaler stiegen souverän in die Zwischenrunde auf. In dieser stehen auch fix Bergheim, Hallwang, Seekirchen, Eugendorf und Überraschungsteam Ebenau.

Die 39. Auflage des Salzburger Stiers begann am Donnerstag mit einem Torfeuerwerk des Titelverteidigers: Der SAK hatte mit seinen Vorrundengegnern Bergheim (2:0), Koppl (7:1) und Lamprechtshausen (14:0) keine Mühe und schaffte mit dem Punktemaximum locker den Sprung in die Zwischenrunde. In Torlaune zeigte sich vor allem Mersudin Jukic: Der SAK-Torjäger erzielte neun Treffer und könnte bei ähnlicher Form in der Zwischenrunde und am Finaltag den Rekord von Anif-Stürmer Maximilian Dicker (21 Treffer) gefährden. Neben dem Salzburger Regionalliga-Meister schaffte es in Gruppe A auch der Salzburg-Ligist Bergheim in die Zwischenrunde.

In Gruppe B sorgte Ebenau für die erste Überraschung. Der Zweitklässler ließ die höherklassigen Teams Mattsee und Elixhausen hinter sich und stieg hinter Gruppenfavorit Eugendorf, der nur gegen Mattsee (8:1) glänzen konnte, als Zweiter auf. In der dritten Donnerstags-Gruppe setzten sich die Favoriten Hallwang und Seekirchen ohne Mühe durch. Im direkten Duell trennten sich die beiden Teams 1:1, gegen den HSV und Veranstalter Leopoldskron ließen sie nichts anbrennen. Den ersten Platz sicherte sich Hallwang, das bereits auf die Künste seines nächsten Neuzugangs Alexander Pilaj (Ostermiething) setzen konnte, aufgrund der besseren Tordifferenz.

Heute steigt mit Henndorf der Vorjahresfinalist in das Turnier ein. Der Landesligist bekommt es in Gruppe E mit Kuchl, FC Hallein und Taxham zu tun. Eröffnet wird der Tag um 17.30 Uhr mit dem Duell zwischen Grödig und Großgmain. In Gruppe D finden sich zudem Gneis und Faistenau. In Gruppe F kämpfen Golling, Straßwalchen, Siezenheim und Neuling Lend um den Aufstieg.

Quelle: SN